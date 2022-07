Provocò incendio con smerigliatrice, denunciato da Forestale - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 LUG - Lavori di manutenzione con la smerigliatrice. Ma l'uso dell'apparecchiatura quel giorno era vietata perché quella giornata era stata dichiarata di pericolosità arancione dalla Protezione Civile regionale per gli incendi. Ieri nelle campagne di Macchiareddu si è sviluppato un vasto rogo che ha impegnato per alcune ore le squadre del Corpo Forestale della stazione di Uta e del Gauf, di Forestas, volontari e Vigili del Fuoco. Con il rinforzo dall'alto di tre elicotteri del Corpo Forestale decollati dalle basi di Pula e Marganai e di un elicottero Superpuma decollato dalla base di Fenosu.

Le indagini del Nucleo Investigativo Antincendio del Servizio territoriale di Cagliari del Corpo Forestale hanno portato alla denuncia del responsabile di una ditta che stava coordinando, proprio con l'uso delle smerigliatrici, il lavoro di una squadra di operai. Le attrezzature sono state ora sottoposte a sequestro.

La pena prevista per chi cagiona incendio di origine colposa - ricorda il Corpo Forestale - è sino a 5 anni di reclusione. Le prescrizioni regionali, pubblicate nel Bollettino Regionale, sono scaricabili dal sito del Corpo Forestale nella pagina Sardegna Ambiente.

Al momento nella provincia del Sardegna e della Citta Metropolitana ci sono 15 persone indagate per incendio colposo, una persona arrestata in flagranza di reato per incendio doloso e altre sette sottoposte a indagini sempre per incendio doloso.

