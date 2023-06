Protezione civile: oggi, intorno alle 12, sul nostro cellulare arriverà un messaggio di prova di “IT-Alert”

Oristano

Al via la sperimentazione sull’Isola. C’è da compilare un questionario di valutazione

È fissato per oggi intorno alle 12 il “Test IT-Alert”, l’invio del messaggio che farà squillare i cellulari, anche se in modalità silenziosa, attivi nell’Isola e aiuterà i cittadini a prendere confidenza con il nuovo sistema di allarme attivato dalla Protezione Civile.

In caso di emergenza il testo inviato riporterà il mittente, il motivo dell’invio e le azioni e i comportamenti raccomandati con urgenza.

La Protezione Civile ha invitato i cittadini presenti in Sardegna a compilare dopo le 12 un apposito questionario (qui il link ), per aiutare a migliorare il servizio, segnalare l’eventuale mancata ricezione e contribuire a fare una stima di quanti hanno ricevuto il messaggio di test.

“Il sistema IT-alert è stato testato per la prima volta in un contesto operativo nel corso dell’esercitazione Vulcano 2022, svoltasi sull’isola di Vulcano dal 7 al 9 aprile 2022, e una seconda volta durante l’esercitazione Sisma dello Stretto 2022, svoltasi in Calabria e Sicilia dal 4 al 6 novembre 2022”, si legge nel sito della Protezione civile della Sardegna. “Questi test hanno mostrato alcune criticità tecniche e operative e hanno dato poi modo al Dipartimento di protezione civile, in collaborazione con i rappresentanti tecnici delle strutture regionali, tra le quali la Direzione generale della Regione Sardegna, di lavorare alla loro risoluzione e alla validazione degli algoritmi”.

Il 28 giugno è stata la Toscana a inaugurare le sperimentazioni del 2023: alcuni utenti hanno tuttavia segnalato di aver ricevuto più di un messaggio e in alcuni casi nessuno. Il 5 luglio la sperimentazione interesserà la Sicilia.

“IT-alert ha l’obiettivo di affiancare i sistemi di allarme già esistenti a livello statale, regionale e locale, coprendo l’ultimo miglio dell’informazione in ambito di Protezione civile e attivare il cittadino affinché tuteli se stesso e gli altri e assuma un ruolo sempre più attivo e consapevole per minimizzare l’esposizione individuale e collettiva al pericolo”, conclude la nota sull’esercitazione.

Venerdì, 30 giugno 2023