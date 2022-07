Bosa

Per la campagna estiva la città può contare su un importante presidio

Con l’avvio della campagna antincendio, il territorio comunale di Bosa può contare su un importante presidio di forze impegnate nella prevenzione e lotta degli incendi boschivi.

Il Comune e la Protezione Civile Comunale mettono in campo la Compagnia Barracellare, con 2 pickup antincendio e un altro mezzo di controllo, e circa venti uomini volontari operativi nella lotta al fuoco. Assieme a loro anche la Croce Rossa Italiana, impiegata nell’assistenza alla popolazione durante le emergenze di Protezione Civile.

A questi uomini e mezzi si aggiungono le forze messe in campo dalla Regione Sardegna nel territorio comunale: oltre alla Stazione Forestale, con sede in via Riviera del Corallo, circa altri venti uomini dell’Agenzia Forestas con due mezzi antincendio di cui una autobotte, il cui presidio per la stagione AIB (attività antincendio boschivo) si trova nelle aree esterne adiacenti il mercato ittico di Bosa Marina.

Il territorio, inoltre, ha a disposizione un presidio aereo nella base di Santa Maria, con un elicottero antincendio.

Il Centro Operativo Comunale, presidio di monitoraggio e gestione delle emergenze in ambito comunale, è composto dal sindaco e dal delegato alla Protezione civile assieme al personale dipendente dell’Ente ed alle forze di volontariato.

“La stagione AIB 2022 ha già preso avvio con non pochi roghi nell’Isola”, commenta l’assessore Federico Ledda, “ma il presidio del territorio ed il controllo quotidiano sono fondamentali per il contrasto dell’emergenza incendi. Le squadre operano con professionalità e sacrificio per garantire alle comunità sicurezza e beneficio”.