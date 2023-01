Proteste per il prezzo del latte, assolti due pastori - Sardegna

Il Tribunale di Sassari ha assolto due pastori imputati per gli assalti ai furgoni alimentari nel febbraio del 2019, durante il periodo delle proteste contro il prezzo del latte che infiammarono tutta la Sardegna.

I due, Gianfranco Fois, di 45 anni, e Pier Mario Salis, di 52, entrambi di Burgos (Sassari), difesai dall'avvocata Margherita Baragliu, sono stati ritenuti non colpevoli.

Erano accusati di aver preso parte all'assalto di un furgone che trasportava alimenti. Il mezzo era stato fermato da decine di manifestanti sulla strada statale 131, all'altezza di Thiesi.

L'autista, Bastiano Franco Vacca, era stato obbligato a scendere dal furgone e aprire il portellone per far controllare il proprio carico.

Secondo l'accusa era stato minacciato e intimidito dai manifestanti incappucciati e travisati.

L'accusa è caduta oggi davanti al giudice, che ha assolto entrambi gli imputati.



Fonte: Ansa Sardegna