Proteste da Funtana Meiga: stalli troppo stretti nei parcheggi

Cabras

Problemi anche per i pedoni sui marciapiedi

“I parcheggi si riempiono e diventa impossibile utilizzare i marciapiedi per il passaggio o per il ritiro dei rifiuti porta a porta. Per non parlare delle situazioni di emergenza in cui si potrebbe rendere necessario l’arrivo di mezzi di soccorso”. Questa la denuncia di un residente in via Ginepro a Funtana Meiga, borgata marina di Cabras. Con le nuove strisce bianche a spina di pesce e i tanti bagnanti che affollano la spiaggia durante il periodo estivo, uscire di casa è reso difficoltoso.

“In una parte della borgata regna una situazione grave e pericolosa”, spiega il residente. “I parcheggi a spina di pesce sono stati collaudati dalle autorità circa 3 mesi fa, non pensando che nell’attuale periodo i posteggi sono tutti occupati e, oltre a non essercene nemmeno uno libero, le automobili fungono pericolosamente da tappo all’accesso delle abitazioni”.

Le macchine formano una schiera impenetrabile. “Le autovetture una volta posteggiate hanno una distanza massima tra loro di 20-30 cm, per cui impediscono agli automobilisti e i passeggeri di poter aprire le portiere per scendere e salire dalle automobili, rischiando di rovinare la carrozzeria delle vetture adiacenti”, continua il lettore. “Non solo, ma non è consentito l’accesso pedonale al marciapiede ed ai cancelli d’ingresso delle abitazioni adiacenti ai parcheggi. Allo stato attuale vige dunque una grossa insidia per tutti i residenti e per gli utenti della strada. Gli operatori ecologici non possono raggiungere i contenitori per effettuare il loro lavoro, si impedisce l’accesso ai soccorsi, alle mamme con i propri figli nei passeggini, ai disabili con carrozzina, a chiunque abbia con se una borsa, un ombrellone, una busta della spesa e quant’altro”.