Cagliari

Fra qualche giorno dal prefetto a Cagliari i sindacati della polizia penitenziaria

Un detenuto tunisino questa mattina è salito sul tetto della casa di reclusione di Alghero, per protesta. Immediato l’intervento del personale della polizia penitenziaria, che si è subito prodigato perché l’uomo tornasse giù. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il dirigente penitenziario (attualmente sostituto del provveditore regionale). Solo dopo alcune ore l’uomo si è convinto ed è spontaneamente sceso dal tetto.

L’episodio è stato segnalato dal Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria. “La situazione, paradossale e sconcertante, è stata gestita al meglio dal personale”, commenta il delegato nazionale del Sappe Antonio Cannas. Aggiunge il segretario regionale del sindacato, Luca Fais: ”La situazione delle carceri sarde sta tornando a livelli allarmanti, senza per altro vedere gli auspicati e richiesti provvedimenti correttivi, anche in relazione al fatto che mancano i direttori, i comandanti di reparto ed i sottufficiali pressoché in quasi tutte le sedi. Ricordo che abbiamo presentato decine di denunce come sindacato negli ultimi mesi”.

Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, esprime vicinanza e solidarietà ai colleghi di Alghero e ricorda che il sindacato scenderà in piazza a settembre Roma “per sottolineare quanto e come sia importante e urgente prevedere un nuovo modello custodiale. È grave che la recrudescenza degli eventi critici in carcere si sia concretizzata quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime penitenziario ‘aperto’, ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le sezioni detentive, con controlli sporadici ed occasionali della polizia penitenziaria”.

Secondo il Sappe, “anche la consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l’ordine e la sicurezza delle carceri del Paese. Il personale di polizia, stremato dai logoranti ritmi di lavoro a causa delle violente e continue aggressioni. Ed è grave che, pur essendo a conoscenza delle problematiche connesse alla folta presenza di detenuti psichiatrici, le autorità competenti non siano ancora state in grado di trovare una soluzione”.

Fra qualche giorno intanto il prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao incontrerà i sindacati, per valutare la situazione delle carceri in Sardegna. L’incontro è stato fissato per il 3 agosto alle 10.

Il 13 luglio la segretaria regionale della Uil-Pa della polizia penitenziaria aveva chiesto l’intervento del prefetto dopo una lunga serie di episodi allarmanti avvenuti negli istituti penitenziari dell’isola.

Il segretario Michele Cireddu aveva messo in evidenza che i numerosi episodi di violenza stanno rendendo impossibile per gli operatori garantire una adeguata sicurezza. Il sindacato attribuisce le difficoltà all’inerzia dell’amministrazione carceraria. L’ultimo tragico episodio è avvenuto qualche giorno fa nel carcere sassarese di Bancali, dove un detenuto ha ucciso il suo compagno di stanza colpendolo alla testa con uno sgabello.

Sabato, 30 luglio 2022