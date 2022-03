Intanto anche oggi in Sardegna è proseguita la corsa agli acquisti nei supermercati. Tanti hanno fatto scorte di alimenti, preoccupati perché il blocco dell’autotrasporto possa fermare i rifornimenti. Inutili la rassicurazioni della grande distribuzione, che ha ribadito come l’approvvigionamento verrà comunque garantito, anche in caso di sciopero dei camionisti.

La manifestazione, che prevede diversi presìdi in tutta la Sardegna, andrà avanti a oltranza, anche se gli autotrasportatori confidano in un incontro che si terrà martedì tra le associazioni di categoria e il Ministero dei trasporti. Sarà l’andamento del dialogo tra le due parti a decretare la durata della protesta.

Vertenza carburanti

Fonte: Link Oristano

