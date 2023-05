Protesta contro il caro affitti a Cagliari, studente getta il nastro inaugurale davanti a Solinas: “Oggi non c’è nulla da festeggiare”

Reggeva il nastro inaugurale del campus universitario. Ma l’ha lasciato cadere a terra poco prima che Solinas lo tagliasse con le forbici e ha dichiarato: “Oggi non c’è niente da festeggiare”, tra lo stupore dei presenti. Il protagonista della protesta è Matteo Pisu, 21 anni, studente di Giurisprudenza, coordinatore di Unicaralis. E’ stato inaugurato così il campus di viale La Playa con la plateale protesta degli studenti universitari contro il caro affitti.

“Tre case degli studenti sono chiuse e presto con l’apertura di viale La Playa dopo 20 anni, chiuderanno altro”, ha dichiarato Pisu, “oggi non c’è nulla da festeggiare”. All’esterno un gruppo di studenti ha protestato con le bandiere in pugno. Solinas ha espresso la propria solidarietà agli studenti: “Questo è solo il primo passo”, ha dichiarato.

“Il tema del caro affitti per gli universitari – ha scritto ieri in una nota la segreteria della Camera del Lavoro di Cagliari – si inserisce nel più ampio quadro della precarietà abitativa che purtroppo coinvolge sempre più persone ed è legata all’aumento delle povertà, alla riduzione del potere d’acquisto dei salari e alla generale fase di crisi che stiamo vivendo”.

La Cgil di Cagliari sottolinea che l’offerta di alloggi studenteschi e la quantità di contributi messa a disposizione dall’Ente regionale per il diritto allo studio universitario è ben lontana dal coprire l’intero fabbisogno, con la conseguenza che la difficoltà a reperire casa costituisce un grave ostacolo aggiuntivo all’esercizio del diritto allo studio. Per queste ragioni il sindacato chiede che il fondo contributi sia incrementato e che si acceleri la ristrutturazione delle case dello studente visto che troppi posti letto sono al momento inutilizzabili.

Oltre agli studenti sono penalizzati i giovani e gli stranieri ed è in questa direzione che si dovrebbe intervenire, con maggiori investimenti dedicati all’edilizia residenziale pubblica, oltre che alla rigenerazione urbana: su questi temi la Camera del Lavoro Metropolitana Cgil di Cagliari, insieme alle sue categorie e alle associazioni degli inquilini (Sunia) e dei consumatori (Federconsumatori) elaborerà una piattaforma territoriale per il diritto alla casa rivolta alle istituzioni locali e regionali, per contrastare la precarietà abitativa, per rispondere ai bisogni emergenti e contribuire a politiche locali ispirate da criteri di sostenibilità sociale.