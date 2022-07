Protesta a Cagliari, 60 taxi parcheggiati davanti al consiglio regionale bloccano via Roma

Taxisti in rivolta. Sessanta auto gialle bloccano via Roma. Sono autorizzate a sostare nelle due corsie lato portici fino alle 13. Pesanti i disagi alla viabilità in centro.

La manifestazione è partita stamattina alle 8.30 all’aeroporto di Elmas. La protestare mira a esprimere tutta la contrarietà alle liberalizzazioni previste dal decreto concorrenza. Dopo il sit in a Elmas, i taxisti con le loro auto in corteo si sono spostate in via Roma per fermarsi davanti al palazzo del consiglio regionale. Secondo quanto denunciano, la liberalizzazione in Sardegna mette a rischio 610 famiglie, oltre a compromettere fortemente la qualità del servizio.