Prosegue la disinfestazione contro le zanzare nell’Oristanese: interventi in 11 Comuni

Oristano

Ultimi giorni di operazioni nel Terralbese. La campagna predisposta dal settore Ambiente della Provincia

Prosegue con un nuovo calendario di trattamenti la campagna di disinfestazione contro le zanzare nell’Oristanese. La Provincia ha disposto ulteriori interventi anti-larvali, che saranno eseguiti fino al 4 agosto. Le operazioni, avviate lunedì, coinvolgono i Comuni di Baratili, Bauladu, Milis, Narbolia, Nurachi, Riola, Samugheo, San Vero Milis, Siamaggiore, Solanas e Solarussa.

La campagna si inserisce nell’ambito dei programmi di lotta alle zanzare curati dal Servizio disinfestazione dell’Ente. L’ufficio del Settore Ambiente, con una nota inviata alle amministrazioni, ha spiegato che “verranno trattate con prodotti biologici a base di Bacillus thuringiensis, o quando possibile, con regolatori di crescita, le caditoie stradali, fontane o altre tipologie di acque stagnanti eventualmente presenti nel suolo pubblico dell’abitato e nelle immediate periferie”.

I trattamenti antilarvali nei Comuni sono iniziati a gennaio, ripetuti a febbraio, marzo, aprile e maggio e proseguiranno tutto l’anno a cadenze periodiche.

Domani intanto i trattamenti saranno eseguiti nel Terralbese. L’operazione rientra nel calendario disposto dall’Ente provinciale dal 18 al 28 luglio nei comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras.

Gli uffici provinciali hanno ricordato che “la lotta alle zanzare necessita dell’apporto degli Enti pubblici, organizzazioni pubbliche e private, e dei singoli cittadini che nelle proprie pertinenze dovranno evitare la formazione di ristagni d’acqua di qualsiasi entità, trattare possibili focolai non amovibili con prodotti biologici facilmente reperibili nelle farmacie o nelle rivendite di prodotti agrari o per giardinaggio, curare il verde con sfalcio e potature periodiche, evitando accumulo di materiali inutilizzati e di rifiuti che possono offrire riparo a zanzare e altri insetti nocivi”.

Nella nota inviata ai Comuni è stato specificato “che i trattamenti adulticidi abbattenti con l’uso di prodotti chimici contro le zanzare sono previsti dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025 solamente in presenza di circolazione dei virus (per esempio West Nile Virus) in aree circoscritte e sensibili, e pertanto tali trattamenti non sono da intendere come preventivi”. E ancora che “la prevenzione si attua attraverso il controllo, cura e bonifica del territorio e con l’eliminazione dei focolai di riproduzione o il trattamento degli stessi con prodotti selettivi e rispettosi degli organismi non bersaglio e dell’ambiente”.

Giovedì, 27 luglio 2023