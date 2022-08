Venerdì 26 agosto si torna nel centro cittadino. Alle ore 21.30 nella piazza Azuni per la Rassegna letteraria della Biblioteca Comunale, Luca Locci, accompagnato dallo scrittore Danilo Lampis, presenterà il libro Il sequestro di un bambino, editore La Zattera. La storia del sequestro che lo vide vittima dell’Anonima sequestri per novantatré giorni a soli sette anni. Locci ripercorre quei tragici momenti vissuti dal suo punto vista e da quello dei suoi familiari, in particolare il padre.

Savina Dolores Massa è una poetessa e scrittrice oristanese, nonché attrice e drammaturga. Considerata una delle voci più interessanti della Letteratura sarda contemporanea per lo spessore psicologico dei suoi personaggi e per le soluzioni narrative, con il suo esordio Undici è giunta finalista al Premio Calvino nel 2007.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail