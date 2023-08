Prosegue il maltempo: anche domani pioggia e vento sull’Oristanese

Oristano

Le previsioni di Arpas Sardegna e ilmeteo.it

Durerà almeno fino a martedì il maltempo e in provincia di Oristano, così come nel resto della Sardegna. Secondo il sito ilmeteo.it, temporali e schiarite potrebbero verificarsi nel primo pomeriggio. La pioggia accompagnerà anche la serata e la notte.

Arpas Sardegna parla di cielo ancora nuvoloso, con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli e localmente moderati. I venti soffieranno moderati o forti da ovest nord-ovest, fino a burrasca o burrasca forte sulle coste settentrionali ed i crinali.

I mari saranno agitati o molto agitati nei settori settentrionale ed occidentale, fino a grosso in prossimità del Mare di Corsica; molto mossi altrove. Possibili mareggiate sulle coste esposte.

Domani il cielo sarà parzialmente nuvoloso con probabili deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali.

Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento. Nell’Oristanese varieranno dai 18°C di minima ai 26°C di massima. I venti soffieranno moderati o forti da nord-ovest e i mari saranno agitati sui settori settentrionale ed occidentale, molto mossi altrove.

Ancora cielo irregolarmente nuvoloso nella giornata di mercoledì, con temperature stazionarie o in leggero aumento (a Oristano 19 – 26). I venti soffieranno moderati o forti da nord-ovest, in attenuazione dalla serata. Il mare sarà agitato sui settori settentrionale ed occidentale, molto mosso altrove.

L’instabilità accompagnerà anche le giornate verso il fine settimana. Secondo le previsioni di Arpas Sardegna, per giovedì e venerdì bisogna attendersi cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno molto mossi, ma con moto ondoso in calo.

Lunedì, 28 agost0 2023