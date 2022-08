La musica di Ilaria Pusceddu ed Emanuele Contis

“Si conclude un capitolo del Propagazioni Festival, la nuova esperienza dell’Associazione Culturale Heuristic che presiedo”, ha commentato Stefano Casta. “La chiamo esperienza perché ciò che è avvenuto sinora ha trasceso il progetto originario superando in tutti i sensi le mie aspettative. Non mi riferisco solo ai numeri, bensì all’energia che si è creata intorno agli eventi proposti. È stato spettacolare, emozionante ma soprattutto empatico. La clessidra, feticcio di questo festival, ha portato tutti, dal pubblico agli organizzatori passando per gli artisti e gli autori, in un tempo condiviso e prezioso in cui ogni granello di sabbia caduto scandiva il valore delle idee discusse, propagate, da custodire e non sprecare”.

Le attività del Propagazioni Festival in programma nei giorni scorsi sono state finanziate dalla Regione autonoma della Sardegna, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; realizzate con il supporto del comune di Oristano, della Fondazione Oristano, del comune e della biblioteca comunale di San Vero Milis e in collaborazione con la cartolibreria La Matita di Oristano e la “Effetto Palla Onlus”.