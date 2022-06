Oristano

La richiesta del Coordinamento dei Comitati della Sardegna centrale. Venerdì a Tramatza un confronto promosso da Rete sarda difesa Sanità pubblica

Subito un concorso per l’assunzione di medici da destinare – con contratto a tempo indeterminato – ai Pronto soccorso della Sardegna, in continua sofferenza per mancanza di personale. È la richiesta del Coordinamento dei Comitati della Sardegna centrale, che prosegue la battaglia per garantire il diritto alle cure a tutti i cittadini e si dice “pronto a trasferire le richieste e le proteste presso altre sedi istituzionali a livello nazionale”.

Il Coordinamento propone un concorso “formulato con riferimento alle singole Asl, accessibile a medici specializzati o specializzandi o abilitati nella specializzazione in medicina di urgenza ed emergenza o specialità equipollenti ed affini”.

La richiesta arriva in seguito alle esperienze dei medici in affitto nei Pronto soccorso di Oristano e di Bosa e, ancor prima, del Punto di primo intervento di Ghilarza, con la notizia di ulteriori l’esternalizzazione del servizio di Emergenza Urgenza in 12 altri ospedali sardi.

“Il ricorso ai medici in affitto non risponde all’esigenza di garantire l’appropriatezza delle cure che deve guidare ogni scelta in materia sanitaria”, contesta il Coordinamento. “Ai medici impegnati con questa formula non è infatti richiesto il possesso della specializzazione in Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, indispensabile per accedere a un pubblico concorso per il reclutamento del personale da adibire ai Pronto soccorso. Nè si richiede il possesso di una delle specializzazioni o abilitazioni equipollenti”.

“C’è poi l’aspetto legato alla spesa”, continuano dal Coordinamento dei comitati della Sardegna centrale, “davvero sproporzionata per l’acquisto di prestazioni sanitarie di contenuto professionale inferiore rispetto a quello che possono far valere gli strutturati inseriti in quello stesso servizio, che invece costano meno della metà. Un costo davvero ingiustificabile in alcuni presidi come Bosa e Ghilarza. Ospedale quest’ultimo che assiste una media di circa 7,4 pazienti al giorno con codici di gravità gestibili in gran parte dalla guardia medica che opera in un locale attiguo o dai medici di base”.

Il Coordinamento teme “il clima che si rischia di creare in questi servizi con l’arrivo e l’alternanza di professionisti interessati solo a concentrare in un breve periodo il maggior numero di turni, con scarse garanzie per il committente sul rispetto delle norme che regolamentano il cumulo orario”.

“È ormai chiara l’ incapacità della politica regionale di affrontare una situazione di emergenza e il progetto di trasformazione della sanità pubblica in sanità privata”, contesta ancora il Coordinamento. “Da qui la richiesta che rivolgiamo alle autorità sanitarie regionali perché si vada subito a un bando di concorso”.

Intanto sul bilancio delle lotte in Sardegna per il diritto alla salute la Rete sarda difesa Sanità pubblica promuove per venerdì prossimo, 10 giugno, un incontro-dibattito a Tramatza. L’appuntamento è fissato alle 16.30, nella sala convegni del padiglione di fianco alla stazione di servizio.

“L’iniziativa”, spiegano gli organizzatori, “è aperta a comitati, associazioni e cittadini interessati a un confronto costruttivo che vogliano proporre nuove strategie di lotta a due anni dalle elezioni regionali”.

Lunedì, 6 giugno 2022