Pronto soccorso, finite anche le barelle. Situazione drammatica

All’ospedale di Oristano non si riesce a trovare soluzione alla grave emergenza. Rischio contagi sempre alto

Precipita ancora la situazione al Pronto Soccorso di Oristano, dove il sovraffollamento ha raggiunto oggi livelli non più sostenibili, con un sempre più alto rischio di diffusione di contagi per pazienti e personale.

Al momento sono 21 le persone trattenute nel servizio. Stazionano nei corridoi e negli ambulatori, mentre anche le barelle prese in prestito da altri reparti non bastano più. Tra le persone malate alcune molto gravi e a rischio di vita che richiederebbero un immediato trasferimento in un reparto di degenza. Impossibile però trovare per loro un posto letto e cure adeguate in un reparto medicina.

Quello di Oristano è riservato ai pazienti Covid da oltre un mese e, nonostante gli annunci della Direzione Sanitaria, la sua riapertura, prevista prima per Natale, poi per domani, è resa incerta dalla necessità di effettuare ancora la sanificazione. Il reparto medicina di Bosa ha invece già raggiunto il massimo della capienza e non accetta altri ricoveri.

Grave anche la situazione dell’Ortopedia a cui dovrebbero essere affidati alcuni dei pazienti anziani parcheggiati nel Pronto Soccorso dopo una frattura al femore, ma che ha bloccato i nuovi ricoveri a causa della difficoltà a seguire anche quelli già in carico. Nel reparto ortopedia sono infatti oggi 16 i pazienti in attesa di un intervento chirurgico, purtroppo rimandato per assenza di personale – specie ortopedici e anestesisti – e di indisponibilità di sale operatorie.

Al Pronto Soccorso, intanto, tra le persone più gravi e trattenute in barella, si conta qualche decesso, mentre, inspiegabilmente, continuano ad arrivare anche ambulanze provenienti da comuni del nuorese o dalla zona di San Gavino.

Non solo. Nonostante le disposizioni dell’At ogni paziente viene ammesso solo dopo un test antigenico, il cui esito, disponibile dopo una breve attesa, va però verificato attraverso un tampone molecolare. Un’analisi quest’ultima, che, per le difficoltà del laboratorio analisi, è completata anche dopo 12 ore, durante le quali i pazienti condividono necessariamente gli stessi ambienti. Il rischio di contagio è molto alto.

L’impressione diffusa è quella di un’emergenza completamente fuori controllo, in cui nessuno fra i responsabili locali o regionali della sanità sembra in grado di trovare una soluzione concreta a una situazione drammatica che si trascina da diversi giorni. Con il poco personale del Pronto Soccorso allo stremo e ridotto ancora di due unità dopo le assenze dei giorni scorsi per quarantena o malattia di due sanitari, e con numerosi pazienti che, anziché ricevere subito l’accoglienza e le cure a cui hanno diritto, vengono esposti a indicibili disagi e ad altissimi rischi.

Domenica, 27 dicembre 2020

