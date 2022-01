Oristano

Situazione sempre più difficile all’ospedale San Martino

Un quarto paziente positivo al coronavirus è morto in serata al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Il decesso segue i tre precedenti registrati nelle giornate di ieri e di oggi.

Il paziente era ricoverato in gravi condizioni e avrebbe avuto necessità di essere inserito in un reparto di terapia intensiva. Purtroppo, però, neanche per lui vi è stata la disponibilità di un posto letto nelle strutture attrezzate dell’isola.

La situazione al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano resta molto grave: i pazienti positivi al covid occupano una buona parte della struttura e il personale è in estrema difficoltà anche perché alle carenze d’organico in questi ultimi giorni si sono aggiunte anche le assenze per contagio da covid.

La scorsa notte si è reso necessario chiudere temporaneamente il presidio: il 118 ha dirottato altrove i pazienti che aveva necessità di cure urgenti.

Lunedì, 31 gennaio 2022

