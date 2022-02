Oristano

Contestato un annuncio e soprattutto il profilo indicato dalla società privata che ha avviato il reclutamento

Diventa un caso nazionale il reclutamento dei cosiddetti medici in affitto da destinare al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano, dove nei giorni scorsi nsi sono dovuti bloccare i nuovi ricoveri per la mancanza di camici bianchi: ai buchi in organico si sono aggiunti alcuni casi di contagio da coronavirus e alcune assenze per altre malattie, tanto da azzerare letteralmente la presenza dei sei medici in organico.

Una situazione di emergenza per la quale era stato richiesto, appunto, l’apporto di altri medici in affitto della società veneta MST Group che già fornisce da un mese i professionisti impiegati nei codici verdi e bianchi nello stesso presidio. Da qui due diversi annunci per il reclutamento di personale aggiuntivo, comparsi sui social.

Nel primo si offre un compenso di 900 euro per un turno di 12 ore a medici incaricati di seguire pazienti anche in codice rosso. Ma è sopratutto il secondo annuncio apparso oggi, a innescare la protesta dei medici impegnati nei servizi di emergenza, e a indurre la Simeu, la società Scientifica a cui fanno riferimento i medici dell’emergenza e urgenza, a segnalarne il contenuto addirittura al Ministro della Salute Roberto Speranza, attraverso il presidente nazionale Fabio De Iaco.

“Non sono richiesti specialisti o figure particolari, si tratta di effettuare un triage avanzato e chiamare lo specialista appropriato che si farà carico del paziente”, si legge nell’annuncio, dove si descrive di seguito in che cosa consisterebbe il ruolo del medico: “Esempio: se arriva il dolore toracico chiamate direttamente il cardiologo, se arriva una deviazione rima buccole, chiamate il neurologo” Il tutto per un compenso offerto di euro 700 per turno di 12 ore

“E’ la morte del Pronto Soccorso, è il duro commento pubblicato da Fabio De Iaco sulla sua pagina Facebook insieme alla foto dell’annuncio: “ Come cancellare in un colpo solo trent’anni di lavoro, di studio e di servizio. Trent’anni di storia del Servizio Sanitario Nazionale in Italia”.

Prosegue De Iaco: “Leggete nella foto cosa succede a Oristano in queste ore. L’Emergenza Urgenza cancellata con un post su Facebook. Per 700 euro a turno”.

“Negli ultimi trent’anni abbiamo cambiato la sorte delle patologie “tempo-dipendenti” (infarto, ictus, politrauma, ecc.), abbiamo gestito l’ingresso nei reparti specialistici, abbiamo risposto alle esigenze grandi e piccole di decine di milioni di persone. Abbiamo studiato, fatto ricerca, creato una Scuola di Specializzazione”, scrive ancora Fabio De Iaco.

“Abbiamo cercato soluzioni innovative, ci siamo migliorati”, scrive con tono polemico e ironico il presidente nazionale del Simeu. “Con fatica, passione, credendoci. Siamo stati l’unico (L’UNICO!!!) riferimento per i cittadini in due anni di una pandemia che continua a sconvolgere la vita dell’intera Società. Siamo sempre stati qui, nonostante tutto, Medici e Infermieri. Ci abbiamo messo professionalità e tecnologie, ma anche valori morali, sacrificio, cuore, partecipazione. Ma ci sbagliavamo: bastava fare un paio di telefonate. Che stupidi a non averci pensato prima”.

Numerosi i commenti di sostegno al post da parte di decine di medici impegnati nei diversi Pronto Soccorso d’Italia.

Un episodio che De Iaco si propone di segnalare di persona al Ministro della Salute nell’incontro che si terrà a breve e che, spiega il presidente della Simeu, “sarà dedicato tra l’altro a proporre la riorganizzazione dell’attuale servizio dell’Emergenza Urgenza, attraverso il varo di un unico dipartimento che affronti insieme la fase della preospedalizzaione e dell’ospedalizzazione”.

Una formula che consenta di superare la separazione tra attuale 118 e Pronto Soccorso, che promuova l’integrazione tra gli operatori e che rafforzi il concetto di moderno servizio di Emergenza, definito dal decreto che ne ha segnato la nascita, proprio trent’anni fa.

“Sempre però”, conclude Di Iaco, “che, come abbiamo più volte richiesto, il Ministro intervenga immediatamente a bloccare le gravi situazioni come quella di Oristano. Dove, con la mortificazione del ruolo dei professionisti, si sta decretando anche l’estinzione dell’Emergenza Urgenza”.

Mercoledì, 9 febbraio 2022