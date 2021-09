Pronto soccorso di Oristano di nuovo alla paralisi: non ci sono medici, arriva un chirurgo

Il pronto soccorso dell’ospedale San Martino opera ormai in una costante situazione di precarietà e ciò è fonte di grande preoccupazione per quanti hanno necessità di ricorrere alle cure dei sanitari del presidio. Da qui anche le numerose lamentele.

Spesso i medici si trovano da soli in turno (e non più solo la notte) con tanti pazienti in attesa di essere ricevuti. Si allungano quindi a dismisura i tempi per chi sta in coda.

In questo modo si è riusciti a garantire il servizio che viene erogato ormai tra mille difficoltà e che è in serio pericolo.

Stamane l’improvvisa assenza di un medico per malattia, l’unico in turno, ha costretto all’impiego di un altro medico reclutato nel reparto di chirurgia e di una dottoressa specializzanda giunta dal reparto medicina.

