Quello di Oristano è da ieri in questa situazione. Si attende che venga allestita una sorta di “area covid” negli spazi del reparto medicina, visto il focolaio registrato nello stesso reparto, dove si sono contagiati una quindicina tra pazienti e sanitari. L’operazione prevede che siano riservati 20 posti letto in una delle due ali del reparto, isolata dall’altra, nella quale troveranno posto i pazienti risultati positivi al coronavirus e già ricoverati nel reparto e i pazienti positivi al covid non gravi che si trovano nel Pronto soccorso, da dove verranno trasferiti.

Secondo quanto riferito da alcuni sanitari ospedalieri, i disagi si creerebbero anche perché, la centrale operativa del 118 invia le ambulanza nonostante i pronto soccorso di fatto non siano in grado di accogliere i pazienti.

L’anziano è stato dunque riportando al suo domicilio: “Non è stato visitato da nessuno e ci ha detto che preferisce morire a casa sua, anche se non è in pericolo di vita, ma è anziano e acciaccato”.

“La centrale operativa non sa dove mandarci”, racconta il volontario, raccontando che il paziente, “ha deciso si tornare a casa nonostante non stia bene”.

“Sono tutti in situazione critica”, spiega un volontario, che per due ore ha atteso che un paziente trasportato al San Martino fosse sottoposto al triage.

