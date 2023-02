Pronta gara su Diga Cumbidanovu, apertura buste il 21 aprile - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Prosegue veloce l'iter per il progetto della diga di Cumbidanovu, che attende di essere completata da oltre 30 anni: il nuovo bando di gara, con l'adeguamento dei costi per i lavori è pronto per essere pubblicato. Chiuso l'iter autorizzativo tra Regione e ministero delle Infrastrutture il bando è stato trasmesso dal Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale alla Gazzetta ufficiale europea e sarà pubblicato tra pochi giorni. Da lì si conteranno quarantacinque giorni (e non novanta, come il precedente, con un ulteriore riduzione dei tempi) e l'apertura delle buste è prevista per il 21 di aprile.

Il nuovo procedimento, dopo 33 anni di attesa e una precedente gara andata deserta, affiderà i lavori di un'infrastruttura che potrà servire 2.800 ettari di terreni agricoli dei comuni di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Orune, Lula e Dorgali.

Il corpo diga ha un costo stimato di 120 milioni di euro, in questi rientrano i 34 milioni dell'accordo con il ministero delle Infrastrutture che sono stati poi incrementati di ulteriori 13,5 milioni (fino a 47,5 milioni di euro) alla fine del 2022.

"Abbiamo richiesto al Consorzio di bonifica, soggetto attuatore degli interventi, l'adeguamento dei prezzi sul progetto e in poco più di una settimana abbiamo chiuso il cerchio, rispettando gli impegni presi - commenta l'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu -. La diga di Cumbidanovu è un'infrastruttura strategica per la Sardegna e in particolare per i territori del nuorese".

Ma non basta: "Non c'è comunque tempo da perdere e già da ora sarà importante pensare ai passi successivi accelerando sulla progettazione delle opere accessorie, come la rete di distribuzione dell'acqua, la centrale idroelettrica e l'interconnessione tra l'invaso di Cumbidanovu e l'impianto di trattamento dei reflui di Su Tuvu, che consentirà di rispondere al crescente fabbisogno idrico delle campagne". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna