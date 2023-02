Promocamera Sassari,230mln investiti nel 2022 per le imprese - Sardegna

Duecentotrenta milioni di euro investiti in servizi e attività per le imprese, 148 aziende supportate, sei fiere, cinque webinar, oltre 170 incontri "b2b" per favorire gli scambi commerciali e di servizi. Sono alcuni dati che semplificano le attività svolte nel 2022 da Promocamera, l'azienda speciale della Camera di commercio di Sassari, illustate questa mattina dal presidente Francesco Carboni e dal direttore tecnico Luigi Chessa.

"I numeri delle aziende che stanno seguendo con attenzione e partecipazione le iniziative camerali a supporto dell'export sono confortanti - sottolinea Chessa - Abbiamo ulteriormente rafforzato i servizi di assistenza personalizzata che si sono dimostrati in sintonia con le esigenze delle imprese in questo momento di ripartenza, dobbiamo continuare ad avere grande attenzione soprattutto verso le micro e piccole aziende con servizi e iniziative che possano fornire i principali strumenti di gestione, marketing, digitalizzazione e sviluppo della competitività dell'impresa".

Per il 2023 Promocamera punterà sui servizi di primo orientamento, profilazione, check-up export e assistenza personalizzata alle imprese, offrendo alle aziende l'esperienza e la competenza dello Sportello per l'internalizzazione e del Centro di competenze transfrontaliero. Ufficio quest'ultimo che nel corso dell'ultimo ciclo di programmazione europea (2014-2020) ha gestito 13 progetti per un budget di 1,7 milioni di euro, coinvolgendo 150 imprese ed erogando voucher per le attività a 75 imprese.

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna