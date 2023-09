Progressisti: “Medici in affitto, rovina per la Sanità pubblica. Una legge per dire basta”

Cagliari

Costi più alti per la Regione e fuga del personale delle Asl verso il settore privato

“Non è accettabile che la Regione faccia concorrenza a sé stessa. Oggi, il principale problema che si sta verificando negli ospedali sardi e che dobbiamo affrontare è la fuga del personale sanitario dal lavoro pubblico, verso altre regioni o verso il privato. Questo riguarda in particolare medico dell’emergenza urgenza, anestesisti e chirurghi”.

Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, riassume così così le motivazioni di una proposta di legge che punta a vietare l’utilizzo dei “medici in affitto”. Stop a nuove esternalizzazioni dei servizi di Pronto soccorso e nessuna proroga dei contratti in essere, senza più ripetere insomma le esperienze avviate dalla Asl di Oristano, al “San Martino”, a Ghilarza e a Bosa.

Poco più di un anno fa, l’Ares aveva annunciato un appalto da 9 milioni per portare a medici esterni nei Pronto soccorso. Ma secondo gli esponenti della minoranza si dovrebbe invece “agire sulle cause che scoraggiano medico e infermieri ad accettare l’assunzione nelle aziende sanitarie, innanzitutto aumentando la retribuzione del personale impiegato in queste strutture e ragionando su deroghe a livello nazionale che la Sardegna deve pretendere in virtù della sua condizione di insularità e scarsa densità di popolazione”.

“Il lavoro in prima linea è più rischioso, anche dal punto di vista penale, ma sempre meno retribuito. Bisogna quindi reagire con proposte serie e non palliativi dell’ultimo momento”, dice Francesco Agus. “La scelta di ricorrere a un divieto per legge arriva perché inizialmente questa misura era di tipo emergenziale, poi però è stata utilizzata dalle aziende in maniera smodata e dannosa, allargandosi come un virus e sostituendo sempre più le ordinarie attività erogate dai lavoratori del Servizio sanitario nazionale”.

“Questo è inaccettabile”, secondo i Progressisti, e “solo un intervento del Consiglio, per vietare alla radice il ricorso a esternalizzazioni dannose e costose, può arginare il fenomeno. E chiarire, una volta per tutte, chi sia davvero per la difesa del servizio pubblico”.

La nota dei Progressisti ricorda che “negli ultimi anni, la Regione Sardegna ha esternalizzato parte dei servizi medici nei Pronto soccorso attraverso professionisti che dipendono da una società in appalto e non direttamente dalle aziende sanitarie. A più di un anno dall’attivazione possiamo dirlo: i cosiddetti medici in affitto sono stati un’operazione fallimentare, costosa per le casse pubbliche e dannosa per il sistema sanitario sardo nel suo complesso”.

“Con la progressiva privatizzazione delle attività sanitarie erogate nelle strutture dell’emergenza-urgenza si sta incentivando lo smantellamento del servizio sanitario pubblico, con risultati devastanti per la qualità della sanità regionale. In più, i servizi resi dalla società che da ultima ha vinto l’appalto indetto da ARES, la MST Group, sono stati considerati inadeguati. La pensano in questo modo anche i sindacati dei medici e del comparto, associazioni di pazienti, politici dell’opposizione e anche alcuni della maggioranza”, prosegue il documento.

Preoccupa soprattutto il fatto che si sia “creato l’ennesimo disincentivo al lavoro per la sanità pubblica: le paghe dei medici in affitto, infatti, pur occupandosi principalmente di gestire casi più semplici in codice bianco e verde, sono di gran lunga superiori rispetto a quelle di un dipendente del sistema sanitario regionale, che svolge un lavoro più gravoso e più rischioso sotto tutto gli aspetti”.

Lunedì, 25 settembre 2023