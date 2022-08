Oristano

Assieme a Oristano hanno già aderito altri dieci comuni

Nuovo passo avanti per il progetto Maristanis. La Giunta comunale di Oristano, su proposta dell’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, ha dato il via al processo partecipativo e alle azioni propedeutiche per l’istituzione del Parco naturale regionale delle Terre d’acqua dell’Oristanese.

“Il progetto Maristanis è un progetto di cooperazione internazionale per la definizione di un modello di gestione integrata delle zone umide e costiere del Golfo di Oristano, cofinanziato dalla Fondazione Mava e coordinato dalla Fondazione Medsea in collaborazione con l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”, precisa il sindaco Massimiliano Sanna. “Maristanis si sviluppa in parallelo con altri tre progetti cofinanziati da Mava in Tunisia, Montenegro e Albania ed è finalizzato alla tutela e al miglioramento della gestione di sei zone umide di importanza internazionale (siti Ramsar), site nel territorio marino–costiero del Golfo di Oristano e della Penisola del Sinis e dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, che coinvolge i comuni di San Vero Milis, Riola Sardo, Cabras, Oristano, Santa Giusta, Palmas Arborea, Arborea, Guspini, Arbus e Terralba”.

Nei mesi scorsi i sindaci dei comuni di Arborea, Arbus, Cabras, Guspini, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, Santa Giusta e Terralba, assieme al presidente del Consorzio di bonifica dell’Oristanese, al presidente della Provincia di Oristano e all’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, hanno sottoscritto il “Contratto delle zone umide marino-costiere dell’Oristanese”, congiuntamente al Programma delle azioni. Successivamente anche il Comune di Nurachi ha aderito.

Continua a leggere su OristanoNoi

Venerdì, 12 agosto 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.