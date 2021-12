Sono beneficiarie dell’intervento le autonomie scolastiche e le scuole non statali paritarie della Sardegna. In particolare, quelle che svolgono attività nelle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado.

“La Regione promuove azioni attuate in maniera integrata e continuativa”, continua l’esponente della Giunta, “al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi target dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obiettivi prefissati nell’ambito del Programma Nazionale di Riforma, con l’intento di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico”.

Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma Sil Sardegna del Fse dal 10 al 24 gennaio 2022. Le risorse disponibili, a seguito della riprogrammazione del Por Fse, ammontano complessivamente a 4 milioni e 32mila euro, anche se formalmente si parte con i 657mila euro già iscritti in bilancio, in quanto sono risorse derivanti da economie maturate dagli avvisi pubblici relativi agli anni precedenti. I progetti avranno un costo massimo di 28mila e 800 euro.

L'assessore regionale Andrea Biancareddu

I destinatari saranno individuati dall’Istituzione scolastica dando priorità agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, quelli con difficoltà di inserimento e di integrazione con gli altri studenti, provenienti da famiglie con problematiche di natura sociale o economica e che presentano lacune di conoscenze in una o più discipline, da colmare per proseguire con profitto il percorso di studi.

