Progetto Ichnusa, rigenerate due aree distrutte da incendi - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAR - I boschi e la macchia mediterranea della Sardegna tornano a vivere dopo la devastazione degli incendi. Sono le aree di Scano di Montiferro, uno dei luoghi simbolo dei grandi incendi del 2021, e la pineta del Sinnai le prime due aree selezionate da Ichnusa, Legambiente e AzzeroCO2 per dare il via all'iniziativa "Il Nostro Impegno".

In questi giorni sono state messe a dimora 3000 piante a Scano di Montiferro e a breve partiranno le piantumazioni di altre 1000 piante a Sinnai, con l'obiettivo di ripristinare la natura ferita dagli incendi e preservare la biodiversità del territorio sardo. Si tratta della prima fase di un progetto che mira, in tre anni, a riqualificare sei aree dell'Isola colpite da incendi e dissesto idrogeologico con la messa a dimora e la manutenzione di 10mila piante. "Il nostro Impegno" nasce da un'importante premessa: in Sardegna boschi e foreste coprono circa il 40% della superficie totale, 900mila ettari, la metà dei quali costituita da macchia mediterranea, che rendono la Sardegna una delle regioni più "verdi" d'Italia.

Eppure, per l'effetto combinato di incendi e pressione antropica secolare, il suolo si è gradualmente impoverito, "indebolendo" i boschi. Secondo le stime del Corpo forestale, infatti, negli ultimi 30 anni sono stati registrati circa 2500 incendi a stagione, che hanno colpito 2-3mila ettari di bosco.

Un'incidenza che mette a rischio questo patrimonio dal valore inestimabile. Proprio per cercare di preservare il patrimonio boschivo della Sardegna e nel tentativo di riportarlo al suo antico splendore, il Birrificio Ichnusa di Assemini è sceso in campo per dare un contributo concreto al territorio. Grazie a partner come AzzeroCO2 e Legambiente, è stato portato per la prima volta in Sardegna Mosaico Verde, inserendo l'Isola nella mappa della più grande Campagna nazionale per la forestazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela di boschi. "È emozionante vedere rinascere la natura della Sardegna, piantare un albero è l'inizio di un percorso in divenire, un vero investimento sul futuro", afferma Matteo Borocci, direttore del Birrificio Ichnusa. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna