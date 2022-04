Progetto Ateneo Sassari tra i top del Miur, 10 aree d'intervento - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 21 APR - La proposta presentata dall'Università di Sassari per accedere ai finanziamenti del Pnrr si è classificata al quinto posto nella graduatoria nazionale stilata dal ministero dell'Università e della Ricerca per quanto riguarda i progetti per gli ecosistemi dell'innovazione. In particolare il piano di interventi preparato dall'ateneo sassarese "e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia", ha ottenuto un voto totale di 119 punti che corrisponde alla seconda posizione tra le proposte specifiche per il Sud e alla quinta nella graduatoria nazionale, dietro Bologna, Calabria, Milano Bicocca e Firenze.

Il programma dell'Università di Sassari richiede 120 milioni di euro, coinvolge 24 soggetti sia di natura pubblica, sia privata, e riguarda dieci ambiti di intervento: Medicine, Tourism and Cultural Heritage, AgriVet, Finance and Credit services to the territory and to businesses, Aerospace, Energy, Digital, Mobility, Environmental Heritage, Biopharmacology.

"Una grande soddisfazione che premia il costante lavoro progettuale avviato dall'Ateneo e le notevoli capacità delle istituzioni coinvolte con le quali ci prepariamo ora alla fase successiva con maggiore motivazione e sinergia", commenta il rettore, Gavino Mariotti. (ANSA).



