Progetto approvato, vanno in appalto a Bosa i lavori per sistemare il teatro

Bosa

Nel primo lotto interventi per la sicurezza e impermeabilizzazione del tetto

È un po’ più vicino il momento in cui Bosa potrà tirar su di nuovo il sipario nello storico teatro civico di piazza Gioberti, chiuso al pubblico dal 2014.

Quattro anni dopo, con il finanziamento delle opere da parte della Regione Sardegna, finalmente era stata affidata la progettazione per i lavori di ristrutturazione. Oggi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo e potrà far partire le procedure per l’appalto dei lavori.

“L’intervento riguarda principalmente l’adeguamento antincendio della struttura”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda, “oltre ai lavori sull’impermeabilizzazione del tetto e al ripristino di parti murarie ammalorate”.

Il finanziamento del primo lotto da parte della Regione ammonta a 200.000 euro, altri 23.000 euro provengono dal bilancio comunale. Sul totale di 223.000 euro, 160.000 euro circa saranno destinati alle opere.

“Dopo cinque anni”, conclude l’assessore, “si avvicina finalmente l’avvio dei lavori, con la conseguente riapertura al pubblico e il funzionamento della struttura, interdetta da quasi dieci anni. Intanto, grazie al lavoro puntuale dell’onorevole Marras, la Regione ha assegnato a Bosa altri 180.000 euro per la realizzazione di altre opere accessorie nel teatro civico”.

Sabato, 4 marzo 2023