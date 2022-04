A questi si accompagnano, piatti più eclettici che svelano l’estro creativo dello Chef, come il “Carpaccio di filetto di manzo, giardinetto di erbe selvatiche sale affumicato, croccante di pane carasau e pomodoro secco”, il “Tentacolo di polpo arrosto con polvere di olive, maionese al rafano e pomodoro confit”, la “Sella d’agnello con carciofi, pistacchi, papacelle e dragoncello” per finire con il “Soufflè con salsa ai frutti di bosco”.

Cocco, cresciuto al Forte Village con grandi maestri come Gordon Ramsay e Heinz Beck e alla guida del ristorante di Palazzo Doglio dalla sua apertura, ha elaborato una attenta selezione di piatti, disegnata nel dettaglio, basata sulle intuizioni innovative dello Chef e che mira a valorizzare le primizie della stagione e i prodotti e gli ingredienti più utilizzati nella cucina sarda come il polpo, l’agnello, il carciofo, le fave ma anche il pane carasau e il pomodoro secco.

