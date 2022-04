“Ora dovremmo stipulare una convenzione con la Prefettura per poi essere pronti all’accoglienza. In parallelo si è attivata la Caritas regionale: potrebbero mandare una famiglia a Terralba, ci devono ancora confermare la decisione perché poi dovremmo attivare un protocollo sanitario ed educativo”, conclude il sindaco.

“Al momento le famiglie non sono arrivate, siamo in contatto con la Prefettura che sta coordinando le attività di accoglienza”, conferma il sindaco di Terralba Sandro Pili.

I cittadini e le associazioni sono pronti, aspettano soltanto che le procedure di accoglienza vengano avviate dalla Prefettura. “Attendiamo indicazioni da parte del Comune, per poi procedere per vie ufficiali”, commenta Giampaolo Lecca, responsabile dell’associazione di volontariato La coccinella.

Nonostante sia stato tra i primi nell’Orsiatnese a comunicare la disponibilità ad ospitare le famiglie ucraine in fuga dalla guerra, il Comune di Terralba è ancora in attesa di un via libera della Prefettura per procedere con le attività di accoglienza dei profughi.

Il sindaco di Terralba, Sandro Pili

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/21/profughi-ucraini-a-terralba-manca-ancora-il-via-libera-della-prefettura/

