Profughi in attesa di asilo, nuovi arrivi nelle uniche due strutture aperte nell’Oristanese

Oristano

Otto cittadini pakistani trasferiti a Norbello e Sini, dopo lo sbarco al porto di Cagliari

Ottanta persone che hanno chiesto protezione internazionale sono arrivate nei giorni scorsi al porto di Cagliari e alcune di loro sono stati assegnate alle strutture dell’Oristanese.

Otto uomini di origine pakistana sono stati divisi tra il centro di accoglienza di Norbello e quello di Sini: ogni struttura ne ha accolto quattro.

I Cas del Guilcier e della Marmilla sono attualmente gli unici due operativi nel territorio provinciale, dove per ora la situazione riesce a essere gestita senza grosse difficoltà. Le persone in cerca di asilo, tuttavia, continuano ad arrivare e gli ultimi bandi indetti dalla prefettura erano andati deserti.

Gli ultimi profughi assegnati alla Sardegna sono arrivati nello scalo cagliaritano venerdì mattina, sul traghetto proveniente da Civitavecchia.

In tutto erano 80 persone, accolte in porto nelle tende montate da alcune organizzazioni di volontariato insieme alla Direzione generale della Protezione civile regionale. Allo sbarco i profughi sono stati sottoposti a uno screening sanitario, prima di essere trasferiti nei centri di accoglienza distribuiti in tutta la Sardegna.

Lunedì, 6 marzo 2023