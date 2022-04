Cagliari

Indagini della Polizia delle telecomunicazioni nell’Oristanese

Account Instagram violati e utilizzati per scopi illeciti: ci sono i primi casi anche in Sardegna e nell’Oristanese. Diversi episodi sono stati denunciati alla Polizia delle telecomunicazioni, che ha già avviato le indagini.

Che cosa succede? I profili di ignari utenti o di aziende sono stati violati e poi utilizzati per scopi illeciti. In genere vengono presi di mira profili che hanno numerosi follower e offrono quindi maggiori opportunità.

A parte i classici sistemi (password fin troppo facile da indovinare o non custodita in modo sicuro; trappole via mail che convincono l’utente a inserire i codici di accesso per una “verifica di sicurezza” o per “sbloccare l’account”, eccetera) i pirati di Instagram stanno usando una strategia in più.

Da un account compromesso – e del quale normalmente ci si fida – arriva un messaggio in cui si chiede alla vittima di votare per una foto, o in un un sondaggio su un prodotto, oppure sul gradimento per un’azienda. C’è anche un link, che spesso non funziona. Chi ha spedito il messaggio spiega allora che trasmetterà un codice via sms e per votare sarà sufficiente comunicargli quella sequenza di caratteri.

Il “codice di voto” è in realtà quello che – spedito da Instagram al numero di cellulare abbinato al profilo – autorizza il cambio di password: comunicandolo non facciamo altro che consentire al pirata di prendere il controllo del nostro account.

Il profilo rubato con questo sistema non potrà essere recuperato facilmente, e nel frattempo verrà usato da chissà chi in tanti modi: per pubblicizzare investimenti in criptovaluta, per proporre facili guadagni con i classici schemi piramidali, per intrappolare altri utenti pescati fra i contatti.

E se poi si è scelto di sincronizzare l’account Instagram con la rubrica del cellulare, la lista dei potenziali bersagli diventa ancora più lunga.

