Ieri a Capoterra, in ottemperanza di un ordine di esecuzione per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare emesso in data di ieri dalla Procura Generale della Repubblica, i carabinieri hanno arrestato un trentanovenne di Torre degli Ulivi, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Dovrà espiare la pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito e della notifica del provvedimento, dopo un transito in caserma, l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione, ove permarrà in regime di detenzione domiciliare come disposto dall’autorità giudiziaria mandante.

