Prodotti ittici di origine sconosciuta, maxi sequestro in un ristorante cinese a Cagliari.

I carabinieri del Nas hanno eseguito ieri un controllo igienico sanitario presso un ristorante cinese del centro storico di Cagliari, rilevando come 250 kg di prodotti ittici non recassero alcuna indicazione su origine e provenienza. Di fatto è stato impossibile certificarne la rintracciabilità. In relazione a questa grave incongruenza tutto il prodotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sottratto all’utilizzo dell’esercizio pubblico, fino alle prossime determinazioni dell’autorità amministrativa.