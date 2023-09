Processo per i fanghi dell’impianto di Magomadas: battaglia sulle parti civili

Giudiziaria Stamane davanti al giudice preliminare

Udienza preliminare stamane al tribunale di Oristano del processo a carico di Leonardo Galleri, l’imprenditore responsabile della GECO di Magomadas, l’azienda finita sotto inchiesta per l’attività di lavorazione dei fanghi di depurazione, attività contro la quale si erano schierati numerosi cittadini della zona, disperati per la abnorme presenza di mosche e odori nauseabondi. Diversi di loro stamane si sono presentati a palazzo di giustizia e avanzato richiesta di ammissione come parte civile, assistiti dai loro avvocati Gamberini, Onida, Dell’aquila, legali in rappresentanza anche delle associazioni Italia Nostra Sardegna, Adiconsum Sardegna, Comitato ambiente Planargia .

Sempre per la costituzione di parte civile, erano presenti l’avvocato Susanna Deiana, legale del Gruppo di Intervento Giuridico, e gli avvocati dei comuni di Magomadas, di Flussio e di Tinnura.

La difesa della GECO ha tentato di respingere queste costituzioni di parte civile sostenendo che la discussione e l’eventuale concessione dell’oblazione richiesta (una sanzione pecuniaria che estingue il reato) le annullerebbe.

La giudice Paola Bussu, dopo aver ascoltato le posizioni delle parti e del pubblico ministero, ha acquisito le richieste di costituzione di parte civile e ha fissato la nuova udienza al 13 novembre prossimo.

“Il processo deve andare avanti e l’oblazione non deve essere accettata perché il reato è di grave entità e si configura una situazione di pericolo dato l’inquinamento provocato nel territorio”, hanno ribadito stamane i rappresentanti del Comitato Ambiente Planargia.

