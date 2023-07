Processo Grillo jr, dibattimento non si ferma, udienza conclusa - Sardegna

DI ANTONELLA BRIANDA

Schermaglie, cavilli legali, sospensioni e richieste di rinvii hanno caratterizzato l'udienza di oggi del processo a porte chiuse in tribunale a Tempio Pausania contro Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica nell'estate del 2019 a Porto Cervo, nella villa della famiglia Grillo. In un clima di incertezze, si è aperta l'udienza numero undici - la prima videoregistrata - che ha visto la sostituzione di uno dei tre giudici a latere del collegio presieduto da Marco Contu, Nicola Bonante, trasferito a Bari. Al suo posto è arrivato il giudice monocratico del foro di Sassari, Alessandro Cossu.

Ed proprio sulla figura di Cossu che si è concentrata la prima parte dell'udienza: la vice presidente del tribunale, Caterina Interlandi, si è infatti rivolta al Csm con la richiesta di mantenere il giudice Bonante, nonostante il trasferimento, applicato a Tempio in tutti i processi che lo vedono impegnato, a partire dal caso Grillo jr. Il Consiglio superiore della magistratura si pronuncerà nelle prossime settimane. Nel frattempo, i giudici di Tempio hanno deciso di proseguire il dibattimento, negando però al pool della difesa l'istanza di riascoltare in aula alcuni dei testi già sentiti nelle precedenti udienze. "Tutti gli atti che sono stati fatti fino ad ora non verranno ripetuti - ha confermato l'avvocata Antonella Cucurredu parlando con i giornalisti -. Come difensori di Corsiglia avevano invece chiesto che venissero validati".

L'udienza è così proseguita rendendo fruibili con l'estrazione dagli hard disk, tramite i tre consulenti tecnici della difesa, d'accordo con la parte civile, i video, le chat e le fotografie recuperate dai telefoni degli imputati e delle persone offese, che erano già stati acquisiti. Si tratta di un'ingentissima mole di materiale che comprende anche i dati salvati nel cloud. Da oggi inoltre la consulenza psicologica della dottoressa Piredda, chiamata dal pubblico ministero e già sentita, entra a far parte degli atti del processo, così come chiedevano gli avvocati della difesa. "Il tribunale ha deciso di acquisirla tutta, ad eccezione delle dichiarazioni della persona offesa", ha spiegato soddisfatta l'avvocata Cuccureddu. Il tribunale ha già fissato le prossime udienze: si torna in aula in autunno, il 22 e 23 settembre verrà sentita l'amica della studentessa, mentre il 13 e 14 ottobre sarà la volta della ragazza itolo-norvesege.

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna