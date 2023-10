Problemi in classe, nell'Isola arriva la consulente scolastica - Notizie

(di Stefano Ambu) Problemi in classe? Arriva la consulente scolastica. Un "mestiere" nuovo, almeno in Sardegna.

E comunque, per tipologia di servizi offerti, un caso unico in Italia: lo ha "importato" a Cagliari una studentessa universitaria di 22...

Fonte: Ansa Sardegna