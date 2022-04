“Si potranno indicare le norme, nell’ambito delle competenze regionali, che si ritengono complicate e le proposte per renderle più comprensibili, snelle ed efficaci – ha aggiunto l’assessore Pili – Le informazioni raccolte costituiranno materiale prezioso per individuare i settori nei quali intervenire”.

“La Regione prosegue il percorso di semplificazione burocratica e propone ai cittadini un questionario on line per raccogliere idee utili a migliorare le procedure, ridurre i tempi delle pratiche, rendere più facili gli adempimenti” . Lo ha detto l’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, annunciando una consultazione pubblica in rete, denominata “Sardegna più semplice”, per chiedere ai cittadini di segnalare gli ostacoli della burocrazia regionale e suggerire le soluzioni per rimuoverli.

