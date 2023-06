Pro loco in difficoltà: accreditamenti in ritardo e pagamenti posticipati

Oristano

I fornitori delle associazioni spesso attendono mesi

Difficoltà da parte delle Pro loco per i lunghi tempi nell’accreditamento delle risorse da parte della Regione. Un problema che, a cascata, ricade anche sui fornitori delle associazioni locali di promozione turistica costretti ad attendere diversi mesi prima di ottenere i relativi pagamenti.

“Purtroppo siamo tutti nelle stesse condizioni”, lamenta Paolo Sanneris, presidente della Pro loco di Arborea, una delle più attive a livello regionale, e nota per la celerità dei propri pagamenti. “Abbiamo ricevuto come tutti l’acconto per il 2022 e non abbiamo idea di quando ci verrà accreditato il saldo dell’anno scorso. Chissà quando riceveremo i fondi del 2023. Ogni anno i ritardi aumentano progressivamente. Chiaramente poi abbiamo difficoltà a programmare gli eventi. Non solo. Qualche fornitore riusciamo a pagarlo, ma altri purtroppo devono attendere e questo ci dispiace. I nostri bilanci non ci consentono di anticipare ciò che non abbiamo”.

Nei giorni scorsi alcune società hanno inviato una lettera all’assessore comunale alla Cultura Luca Faedda lamentando il ritardo da parte della Pro loco di Oristano nei pagamenti relativi alla organizzazione delle manifestazioni di carnevale.

“Quello che denunciano i nostri fornitori anche per le manifestazioni di carnevale è la verità”, conferma Gianni Ledda, presidente della Pro loco, “purtroppo, con l’anticipazione del contributo (60%-70%) riusciamo a pagare solo una parte dei fornitori. Per poter rimborsare dobbiamo attendere che tutti ci inviino le fatture e le ricevute relative agli eventi organizzati. Solo quando abbiamo tutte le pezze giustificative siamo in grado di presentare, al Comune, la rendicontazione completa. Se manca una sola ricevuta, e alcuni impiegano anche mesi a presentarla, non siamo in grado di chiudere e presentare la rendicontazione. Di conseguenza non riceviamo il saldo del Comune. Tutto questo non è una novità”, conclude il presidente della Pro loco, “il sistema di pagamento e rendicontazione funziona così da tempo. La Pro loco salda, per prima, le fatture più “consistenti”, anticipa fin che può. A questo si aggiunge anche il grande ritardo che la Regione Sardegna ha accumulato per saldare il contributo ordinario (quasi un anno), per via della pandemia. L’emergenza è cessata, ma i contributi viaggiano sempre con notevoli ritardi”.

