“Vi aspettiamo numerosi, sperando di potervi regalare una domenica in cui si potrà fare una passeggiata tra bancarelle ricche di idee regalo, dolciumi, prodotti tipici e ascoltare i suggestivi cori sardi”, conclude il presidente della Pro loco, annunciando che l’associazione è già al lavoro per organizzare la manifestazione più importante del paese: la Sagra della Zippola.

Domenica 12 dicembre, in piazza Segni, la rassegna prenderà il via alle 11, con l’apertura stand degli espositori. Ad allietare lo shopping anche i Cori “In-Cantos” di Natale.

La locandina dei mercatini di Natale

Fonte: Link Oristano

