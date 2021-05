Primo weekend in zona gialla: tra assembramenti e spazzatura

Diverse le segnalazioni arrivate alla nostra redazione. A Putzu Idu sabato sera – complice la giornata di temperature estive – numerosi giovani hanno affollato il lungomare per assaporare l’attesa libertà. Peccato abbiano perso l’occasione di farlo senza vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti – anche se non soprattutto da loro nei mesi precedenti: “Erano assembrati tutti in un unico punto e molti di loro non indossavano la mascherina”, commenta un lettore. “Ho evitato di fermarmi perché la situazione non mi sembrava sicura”.

Il primo fine settimana di zona gialla in Sardegna ha segnato il “liberi tutti” e – soprattutto in alcune zone della provincia di Oristano – si sono registrate situazioni di assembramento.

