Primo volo intercontinentale Cagliari-Dubai con una low cost - Sardegna

L'aeroporto di Cagliari avrà il primo volo intercontinentale verso Dubai. L'annuncio non è ancora ufficiale ma già sul sito internet della compagnia low cost FlyDubai è possibile prenotare il viaggio non-stop tra lo scalo sardo e quello degli Emirati. Primo decollo il 22 giugno 2023 dall'aeroporto "Mameli" di Elmas: 5 ore e 35 minuti dopo l'arrivo a Dubai, ma per il rientro bisogna calcolare 2 ore e mezzo in più. Prezzi a partire da circa 350 euro sola andata.

La compagnia, controllata dal Governo di Dubai, ha iniziato a operare nel 2009 e oggi vola in più di 100 destinazioni.

All'attivo FlyDubai fa sapere di avere trasportato oltre 70 milioni di passeggeri che hanno scelto di volare con la low cost che è diventata così il secondo più grande vettore per numero di passeggeri che operano al di fuori dell'aeroporto internazionale di Dubai (DXB).

La sua flotta, come si legge nella presentazione pubblicata sul sito istituzionale della compagnia, è costituita da 63 Boeing 737 inclusi 34 nuovi Boeing 737-800, 26 Boeing 737 MAX 8 e 3 Boeing 737 MAX 9.



Fonte: Ansa Sardegna