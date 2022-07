San Vero Milis

L’associazione lancia una nuova campagna soci

Pienamente riuscita la giornata di sensibilizzazione sul primo soccorso organizzata questa mattina a Putzu idu dai volontari dell’Associazione volontari del soccorso sanverese.

Ai turisti, ai bagnanti ed alle tante persone presenti i volontari, coordinati dalla presidente Irene Madau, hanno mostrato l’uso dei defibrillatori, simulando delle prove di pronto soccorso, indispensabili anche in questo periodo dell’anno, sopratutto nelle zone turistiche dove sono presenti migliaia di persone.

“Simona soddisfatti per la presenza di tantissime persone che si sono dimostrate interessate a questa campagna dì prevenzione”, spiega Irene Madau, “avremmo voluto proseguire nel pomeriggio ma il Comune non ha autorizzato l’utilizzo del lungomare. Va detto che oltre alle simulaIoni, i nostri volontari hanno effettuato anche il controllo della pressione alle persone presenti, come si utilizza un defibrillatore, uno sfigmomanometro”.

“Ancora le esercitazioni di soccorso su un manichino ed è stato illustrato l’interno di una ambulanza. Purtroppo i defibrillatori sono ancora pochi e tante persone non lo sanno utilizzare. Occorre predisporre più corsi per il suo l’utilizzo”, aggiunge la presidente Madau. “Abbiamo anche simulato interventi di primo soccorso che possono essere utilissimi per tutti. Per la mamma ed il bambino in caso di emergenza, o il massaggio cardiaco in caso di incidente. Ciò che manca purtroppo sono i volontari. Per questo motivo abbiamo aperto una campagna per nuovi soci denominata “Abbiamo bisogno di te”. Dalla presidente Mereu un ringraziamento agli sponsor: “Grazie a loro potremo acquistare carrozzine, stampelle, scarpe per gesso. Ausili che mancano ovunque”.

La manifestazione organizzata dall’Associazione volontaria sanverese è proseguita nella serata con l’evento musicale “Live cover music”. Presenti le band: Ittasinantagroup e Retrò Gusto. A presentare la serata Silvia Orrù e Nanni Di Cesare. La direzione artistica è di Gigi Pisu e Pinuccio Gallisai.