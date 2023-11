Primo posto per Giada Scanu di Sorradile al concorso di bellezza Donna Comuni Fioriti

Bellegra

Il riconoscimento è arrivato a Bellegra, in occasione del meeting nazionale di Asproflor

È Giada Scanu di Sorradile la nuova Donna Comuni Fioriti. È stata eletta al termine dell’edizione 2023 del concorso di bellezza femminile organizzato nell’ambito del meeting nazionale di Asproflor in corso a Bellegra, nel Lazio.

La giuria, presieduta dal professor Giovanni Barberi Squarotti e composta da Andrea Bocsi (giudice mondiale del concorso Communities in Bloom), Franca Giusti, Graziella Tara e Sofi Tandin (vincitrice dello scorso anno), ha scelto la giovane sarda tra le sette concorrenti finaliste. Sul podio sono salite anche Ludovica Anselmi di Bellegra, seconda con la fascia “Donna Tradizione”, e Valentina Bona di Alba (Cuneo), che conquista la fascia “Donna Ecosostenibile”. Le altre finaliste del concorso erano Margherita Baietta di Bellaria Igea Marina (Rimini), Giulia Giusetto di Piobesi Torinese (Torino), Alessia Peyrot di Pomaretto (Torino) e Gaia Bizzini di Tavagnasco (Torino).

“È stato molto difficile scegliere chi premiare”, ha commentato il presidente di giuria, Barberi Squarotti, facendo i complimenti a tutte le ragazze partecipanti per la bellezza e la bravura. I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base di diversi parametri, tra cui il portamento, la simpatia, la capacità di espressione e la proprietà di linguaggio. In particolare, l’edizione 2023 di Donna Comuni Fioriti è stata dedicata alla sostenibilità, con riflessioni sul tema e messaggi dedicati agli aspetti ambientali, anche attraverso alcuni vestiti e accessori che sono stati mostrati nel corso delle sfilate. Tra cui abiti in fibre naturali e i gioielli a forma di fiore, questi ultimi realizzati da Terry Creazioni utilizzando cialde di caffè riciclate.

“Attraverso questo evento abbiamo voluto sottolineare come i concetti di bellezza e turismo siano strettamente legati: un messaggio che da tempo, attraverso i fiori e le fioriture, la nostra associazione intende veicolare in modo prioritario”, ha dichiarato Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor, l’Associazione nazionale dei produttori florovivaistici che ha organizzato l’evento. “Nella prima uscita in passerella si è inoltre scelto di valorizzare le tradizioni locali, facendo sfilare le ragazze ciascuna indossando abiti tipici del proprio paese”.

Il concorso è stato presentato dall’imprenditrice e blogger Rossana Turina e da Enrico Leva, con l’accompagnamento musicale della Junior Band di Piobesi Torinese.

Asproflor unisce i produttori florovivaisti italiani con lo scopo promuovere l’immagine della floricoltura italiana, del turismo del verde e del ruolo dei fiori nella quotidianità del tessuto cittadino. Promotore del circuito Comuni Fioriti, Asproflor è l’unico referente nazionale che candida paesi e città d’Italia al prestigioso concorso internazionale Communities in Bloom, premio che ogni anno viene assegnato in Canada per promuovere orgoglio civico, responsabilità ambientale e bellezza attraverso il coinvolgimento delle comunità, con particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi verdi.