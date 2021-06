Primo pienone nelle spiagge del Sinis, ma strade al limite della praticabilità

Primo grande pienone di stagione oggi nelle spiagge del Sinis. Tantissime presenze, molte di bagnanti giunti anche da fuori provincia. La bella giornata con un caldo non opprimente e una leggera brezza hanno sicuramente aiutato. Molto meno le strada del litorale di Cabras. Alcune di queste appaiono in condizioni molto precarie. Una tra queste, tra le più trafficate, quella che dal campeggio di Is Arutas porta verso Maimoni. Buche ovunque e in alcuni casi anche piuttosto profonde. Appare evidente la necessità di un intervento dell’amministrazione comunale per evitare che chi raggiungerà il litorale nelle prossime settimane si veda poi costretto a dover portare l’auto in officina.