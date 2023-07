Primo “Open Your Mine” all'Argentiera, tra storia mineraria e bellezze naturalistiche

Il gran caldo non ha fermato i visitatori che hanno voluto conoscere più a fondo il caratteristico borgo minerario dell’Argentiera, nel nord ovest della Sardegna, in occasione della tappa nella Nurra di “Open Your Mine” edizione 2023.

L’iniziativa, ideata, promossa e coordinata dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Landworks e Sardegna Teatro, sancendo un riuscito connubio tra la riscoperta della cultura mineraria, l’archeologia industriale e l’ambiente naturale con gastronomia tipica e spettacoli organizzati in contesti affascinanti e peculiari.

Grazie al trekking ed alle visite guidate, i partecipanti hanno compiuto un inedito percorso immersivo tra il villaggio, le strutture dismesse ed il sito minerario dove, fino agli anni Sessanta del secolo scorso, si estraevano zinco e piombo argentifero, nonché godere degli splendidi panorami sulle alture a picco sul mare e fare un bagno rinfrescante nelle acque limpide della cala, dove un tempo approdavano le imbarcazioni addette al carico del minerale estratto dalla miniera.

A completare il programma le suggestioni offerte dallo spettacolo “The Garden: Lunar Gaze”, della compagnia statunitense Nichole Canuso Dance Company, inserito nel festival nomade Respiro 2023 e nella rassegna MARea 2023.