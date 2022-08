Primo ko del Cagliari, Liverani "ora si pensa al Modena" - Sardegna

Un pareggio, una vittoria. E ora anche una sconfitta. Nella seconda trasferta della stagione il Cagliari non riesce a salvarsi in extremis come era successo a Como. Contro la Spal perde uno a zero in una gara condizionata dall'espulsione di Di Pardo alla mezz'ora. La squadra di Liverani è stata subito punita dal gol decisivo di La Mantia cinque minuti più tardi. In dieci il Cagliari ha provato a raddrizzare la partita, ma al 61' ha sbagliato un rigore con Lapadula dopo che il Var aveva ravvisato in mano di Arena in area. Al 79' è arrivata la parità dei giocatori in campo con il rosso a Peda. Ma proprio nel momento più propizio il Cagliari non è riuscito a rimanere lucido per piazzare il colpo del pareggio.

Alla fine una sconfitta che preoccupa i tifosi: il Cagliari aveva anche iniziato abbastanza bene, ma non è riuscito a trovare il modo per rimettere in piedi la gara come ci si aspetta da una squadra che vuole salire in serie A. Liverani però non vede tutto nero: "Abbiamo avuto tante occasioni sullo 0-0 e in parità numerica, anche in inferiorità abbiamo tenuto il possesso palla e praticamente mai sofferto. Potevamo segnare spesso, nel finale c'è stata un'occasione per Rog fermato dal fischio per una punizione a nostro favore, dispiace perdere così ma direi che oggi il Cagliari ha condotto la partita e ha concesso praticamente nulla alla Spal pur giocando in dieci per oltre un'ora. Non siamo stati precisi nelle conclusioni, ci è mancata un po' di cattiveria e fame nel fare gol. gli episodi ci condannano e dovremo lavorare, ma oggi faccio fatica a rimproverare qualcosa ai miei".

Venerdì arriva il Modena. Il mister potrà mettere in campo Barreca e forse anche Falco, in arrivo tra lunedì e martedì.

Ieri neanche un minuto per Viola: è la seconda volta di fila per un giocatore considerato centrale nel gioco della squadra per tutto il precampionato. "Dovremo tenerci la rabbia per venerdì contro il Modena davanti ai nostri tifosi, ai ragazzi va fatto capire come gli episodi possano poi determinare le partite e quindi ci voglia sempre la massima accuratezza nel dettaglio".

Dispiaciuto per il rigore e l'occasione iniziale fallita, ma fiducioso per il futuro Lapadula: "Penso che si sia visto un ottimo Cagliari a livello di prestazione, è mancato il risultato ma siamo sulla strada più che giusta. Dobbiamo continuare così, lavorando assiduamente e mettendo sul campo prestazioni di questo livello perché così i risultati arriveranno".



