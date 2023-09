Primo incontro con il Gal a Cabras per costruire una nuova strategia di sviluppo

Cabras

Idee e proposte stasera al Centro polivalente

A pochi giorni dalla pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo per lo Sviluppo rurale 2023-2027 della Regione Sardegna e del programma regionale Fse+, il Gal Sinis annuncia l’apertura della fase di coinvolgimento e ascolto del territorio, con il primo incontro di presentazione del percorso di progettazione partecipata.

L’ente intende coinvolgere tutti i soggetti del territorio, pubblici e privati, nella costruzione della nuova strategia. Saranno organizzati incontri per raccogliere le idee e le proposte dei cittadini, delle imprese, delle associazioni e delle istituzioni del territorio. Il primo sarà già oggi, venerdì 29 settembre, alle 17 nel centro polivalente di via Tharros, a Cabras.

“Questa è una fase fondamentale per il futuro del nostro territorio”, dice il presidente del Gal Sinis, Alessandro Murana. “Vogliamo consolidare il sistema territoriale del Sinis che il Gal ha contribuito a creare insieme al Flag e al Distretto rurale, disegnando una Strategia di sviluppo locale per i prossimi anni che sia davvero partecipativa e inclusiva, che risponda alle esigenze e ai bisogni di tutti i cittadini e delle imprese del Sinis. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire un ampio confronto con il territorio, coinvolgendo tutti i soggetti interessati”.

Questa nuova fase di programmazione consente di integrare lo sviluppo rurale con le opportunità del Fondo sociale Fse+, e sarà dedicata a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio del Sinis, attraverso la definizione di azioni e interventi che rispondano alle esigenze e alle aspirazioni della comunità locale.

“Vogliamo ascoltare tutti”, ripete Murana. “Vogliamo conoscere le vostre idee per il futuro del Sinis. Per questo motivo, vi invitiamo a partecipare a questo percorso. Insieme, possiamo costruire una strategia che renda il Sinis un territorio sempre più attrattivo e sostenibile”.

