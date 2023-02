Primo incendio boschivo dell’anno. Per spegnerlo interviene l’elicottero di Fenosu

Sarroch

Bruciato un ettaro di macchia mediterranea

Non è passato neanche un mese e mezzo dall’inizio del 2023 ed ecco che stamane in Sardegna, in pieno inverno, si è registrato il primo incendio boschivo dell’anno,. Le fiamme sono state segnalate nelle campagne di Sarroch, in località Su Gattaresti, alle 10.35 e per spegnere l’incendio, visti il forte vento e la presenza di macchia mediterranea, è intervenuto anche un elicottero partito dalla base operativa forestale di Fenosu.

Sul posto hanno invece operato il personale del Corpo forestale di Pula, i barracelli di Sarroch e i vigili del fuoco di Cagliari. La superficie percorsa dal fuoco è di circa un ettaro.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12.50.

Sulle cause inerenti l’innesco dell’incendio sono in corso i relativi accertamenti di polizia giudiziaria.

Mercoledì, 8 febbraio 2023