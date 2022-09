Oristano

Meno classi e istituti a rischio, secondo i dati diffusi dal sindacato Snals

È suonata oggi la campanella per un primo gruppo dei 14.739 alunni delle scuole primarie, medie e superiori della provincia di Oristano. Diverse scuole, infatti, hanno scelto di anticipare il primo giorno di scuola e non aspettare il 14 settembre, data stabilita dal ministero.

L’anno scolastico in provincia si apre con oltre 300 alunni in meno, secondo i dati diffusi dal segretario del sindacato Snals provinciale, Luciano Cariccia: “È un dato costante di anno in anno”, spiega, “ed è legato alla bassa natalità”.

Cariccia annuncia anche i rischi concreti della diminuzione della popolazione scolastica: “Assistiamo a un sottodimensionamento per il quale, per esempio, l’istituto di via Bellini a Oristano rischia di chiudere. Rimarrà in piedi ancora un anno per via della norma covid che ha ridotto il numero di alunni, ma per il prossimo anno non c’è certezza”.

“Anche l’Istituto professionale per l’agricoltura ha perso classi”, continua Cariccia, “a fronte di un aumento allo Scientifico, per fare un altro esempio”.

I numeri diffusi dal segretario dello Snals provinciale parlano da soli. Nelle scuole primarie della provincia di Oristano gli alunni sono 4.696, ben 152 in meno rispetto allo scorso anno. Sono divisi in 114 classi. I posti per gli insegnanti sono 419, ai quali si sommano 117 posizioni di sostegno (per 227 alunni che ne hanno bisogno). I posti di potenziamento sono 50 e 29 quelli di religione.

Frequentano le scuole medie 3.443 alunni, suddivisi in 215 classi: una cinquantina in meno rispetto allo scorso anno. Gli insegnanti sono 382 (i cosiddetti posti comuni), 97 sono quelli di sostegno, 25 di potenziamento e 12 di religione.

La popolazione scolastica degli istituti superiori in provincia di Oristano è di 6.600 alunni, 107 in meno rispetto al precedente anno scolastico. Gli insegnanti sono 615, con 92 docenti di sostegno, 60 di potenziamento per gli esuberi e 6 posti di potenziamento per il sostegno; 20 sono gli insegnanti di religione.

Nelle scuole dell’infanzia in tutto l’Oristanese frequentano 1.884 bambini, divisi in 109 sezioni. Gli insegnanti sono 218, più 105 di sostegno e 3 di potenziamento; quelli di religione sono 7.

Nel resto dell’organico delle scuole provinciali sono impiegati 114 assistenti amministrativi, 52 assistenti tecnici, 415 collaboratori scolastici e 16 lavoratori impegnati sotto altri profili, come per esempio i cuochi nei convitti o i guardarobieri.

All’organico scolastico si aggiungono 24 direttori dei servizi generali amministrativi (gli ex segretari). Una figura fondamentale con nove sedi vacanti, secondo i dati riferiti dal segretario provinciale Snals. I dsga mancano, tra gli altri, negli istituti superiori “Don Deodato Meloni” e “Mossa” di Oristano, a Bosa e negli istituti comprensivi di Cabras, Ghilarza, Samugheo, San Vero Milis e Ales.

