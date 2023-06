Primi ballerini della Scala testimonial per ricerca sull'artrite - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - Il giorno dopo il Gran Galà al teatro alla Scala in onore di Carla Fracci, per 12 anni testimonial della Reumatologia a sostegno della ricerca, la Fondazione italiana per la Ricerca sull'Artrite (Fira) ha annunciato i suoi nuovi testimonial: Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini del Teatro alla Scala. FIRA Onlus, ente senza scopo di lucro, sostiene la ricerca scientifica indipendente per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche, che sono oltre 150 - tra cui artrosi, artriti, fibromialgia, lupus, spondilite anchilosante, sclerodermia, connettiviti - e interessano oltre 7 milioni di italiani, dai bambini, anche con malattie rare, agli anziani.

Soddisfazione del professor Alberto Cauli, direttore della Reumatologia del policlinico Duilio Casula, componente della Fondazione designato dalla Società italiana di Reumatologia, che ha presentato gli artisti durante un evento a Milano. Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, tra l'altro, dice Cauli, "saranno al Lirico di Cagliari a ottobre con il Lago dei Cigni". "Siamo davvero onorati - dicono i due ballerini - di poter seguire le orme di una vera maestra e icona della danza anche al di fuori del nostro impegno a teatro, dando supporto a un Fondazione autorevole che svolge un compito vitale per tutti noi. Come ballerini sappiamo bene, infatti, quanto sia bello muoversi liberamente e stare bene con il proprio corpo e quanto in realtà questo sia un sistema complesso e fragile. Siamo felici di poter aiutare ad attirare l'attenzione sull'importanza di sostenere la ricerca scientifica e gli scienziati che tutti i giorni lavorano per migliorare la qualità della vita di tutti noi". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna